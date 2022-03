5 Jahre Nintendo Switch: Das sind die meistverkauften Spiele in Japan

Vor einigen Tagen feierte die Switch ihren fünften Geburtstag. Am 3. März 2017 ist sie weltweit erschienen und geht es nach Nintendo selbst, steht die Switch erst etwa in der Mitte ihres Lebenszyklus.

Einige ihrer Spiele haben sich aber schon jetzt millionenfach verkauft. Die Famitsu veröffentlichte ein Liste der meistverkauften Games nach fünf Jahren. Dass Animal Crossing, Super Smash Bros. Ultimate und Mario Kart 8 Deluxe hier ganz oben stehen, ist keine Überraschung.

Aber schon in den Top 10 gibt es mit Momotaro Dentetsu ein Spiel, das im Westen die wenigsten kennen. Ihr natürlich schon, ihr lest ja auch JPGAMES. Über 2,5 Millionen Mal wurde die Brettspieladaption in Japan verkauft.

Breath of the Wild schafft es nicht in die Top 10. Auch in der Folge gibt es ein paar Platzierungen, die wir im Westen vielleicht seltsam finden. Fishing Spirits vor Mario Aces Tennis und Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung? Ja, deutlich sogar.

1. Animal Crossing: New Horizons – 7.183.333

2. Super Smash Bros. Ultimate – 4.764.379

3. Mario Kart 8 Deluxe – 4.429.626

4. Pokémon Scgwert & Schild – 4.309.812

5. Splatoon 2 – 4.031.223

6. Ring Fit Adventure – 3.074.777

7. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 2.597.078

8. Minecraft – 2.514.952

9. Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle – 2.502.926

10. Monster Hunter Rise – 2.357.260

11. Super Mario Odyssey – 2.323.559

12. Super Mario Party – 2.060.160

13. Zelda: Breath of the Wild – 1.955.649

14. Pokémon Legends: Arceus – 1.923.870

15. Pokémon: Let’s Go, Pikachu & Evoli – 1.794.024

16. Super Mario Maker 2 – 1.197.024

17. New Super Mario Bros. U Deluxe – 1.158.604

18. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 1.018.313

19. Kirby Star Allies – 963.497

20. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 927.244

21. Mario Party Superstars – 865.507

22. Luigi’s Mansion 3 – 829.847

23. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – 696.054

24. Fishing Spirits: Nintendo Switch Version – 675.710

25. Pikmin 3 Deluxe – 614.770

26. Super Mario 3D All-Stars – 614.454

27. Dragon Quest XI S – 561.482

28. Mario Tennis Aces – 499.331

29. 1-2 Switch – 488.309

30. ARMS – 466.695

31. Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – 422.191

32. Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch – 415.158

33. Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – 387.707

34. Pokémon Tekken DX – 355.713

35. eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 – 342.187

via NintendoEverything, Bildmaterial: Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, Konami