Tormented Souls erscheint endlich auch für PlayStation 4, Xbox One und Switch

Das an große Klassiker des Survival-Genres angelehnte Tormented Souls ist schon seit August für PCs, PlayStation 5 und seit September für Xbox Series verfügbar, eigentlich sollte es auch noch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Dazu kommt es nun auch endlich.

Publisher PQube Games gab in einem Tweet bekannt, dass bald auch BesitzerInnen der alten Generation das Vergnügen mit Protagonistin Caroline Walker haben werden.

PS4- und Xbox-One-SpielerInnen kommen ab dem 25. Februar in den Genuss, sich durch die alte Villa im verlassenen Städtchen Winterlake zu gruseln. Nintendo-Fans müssen noch etwas länger warten, eine Switch-Version soll erst am 14. April folgen.

Auch Handelsversionen sind nach wie vor geplant, ihr könnt euch die PS4-Version beispielsweise bei Amazon vorbestellen*. Ursprünglich war auch eine Handelsversion für Nintendo Switch angekündigt.

Natürlich ist der Schauplatz ein Herrenhaus

Tormented Souls sorgte zur Ankündigung für Aufsehen, weil es sich ausdrücklich an den Wurzeln des klassischen Survival-Horror-Genres orientiert. Etwas, was viele Horror-Fans in den letzten Jahren vermissten.

Ihr findet im Spiel also charakteristische Elemente wie eine starre Perspektive. Gleichzeitig möchte man aber auch moderne Elemente beimischen. Schauplatz von Tormented Souls ist – natürlich – ein Herrenhaus. Das Spiel bietet übrigens deutsche Texte.

Ein älterer Trailer:

Bildmaterial: Tormented Souls, PQube Games, Dual Effect, Abstract Digital Works