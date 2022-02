Rise, Tarnished: Der Launchtrailer zu Elden Ring macht Gänsehaut

Nun ist es also bald so weit. In Kürze könnt ihr Elden Ring spielen und falls ihr noch etwas vom neuen FromSoftware-Titel sehen möchtet, hat man heute für euch den Launchtrailer veröffentlicht.

Der Trailer enthält bisher noch nicht gezeigte Charaktere und Szenen. Spielerinnen und Spieler, die ohne dieses Wissen das Spiel genießen wollen, sollten sich den Trailer daher nicht ansehen.

Falls ihr euch doch dazu entscheidet, dürft ihr wohl auch ein bisschen Gänsehaut genießen. Außerdem steht der Übersichtstrailer jetzt deutschsprachig zur Verfügung, ihr findet diesen ebenfalls unter diesen Zeilen.

Elden Ring erscheint weltweit am 25. Februar. Falls ihr mehr Eindrücke sammeln wollt, lest euch gerne unser „Angespielt“ zu Elden Ring durch. Warum Hidetaka Miyazaki glaubt, dass Elden Ring von mehr SpielerInnen beendet wird, erfahrt ihr hier.

Der Launchtrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der deutsche Übersichtstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware