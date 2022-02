Atelier-Producer erwägt Remakes und Lokalisierung der Salburg-Trilogie

In wenigen Tagen erscheint Atelier Sophie 2* hierzulande und wir haben die Gelegenheit genutzt, Producer Junzo Hosoi einige Fragen zu stellen. Dabei ging es nicht nur um Atelier Sophie 2.

Atelier-Fans wissen, dass die Ursprünge der Serie bisher Japan-exklusiv waren. In den vergangenen Jahren gab es jedoch einige Portierungen, Remaster und Neuauflagen. Wie stehen die Chancen für Atelier Salburg DX?

In dieser Sammlung könnte die Salburg-Trilogie aus Marie, Elie und Lilie erstmals lokalisiert werden. Producer Junzo Hosoi ist diese Ideen offenbar auch schon gekommen. „Marie ist eine hübsche Idee! Ich denke ebenfalls, dass es großartig wäre, ein Remake des Ursprungs der Reihe zu machen“, sagt Hosoi.

Die Atelier-Serie feiert in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag und Atelier Sophie 2 ist der Auftakt dazu. Die Website dazu bietet sechs Slots, Atelier Sophie 2 ist das erste von sechs Projekten. Das Jubiläumsjahr läuft! Und genügend Slots sind noch frei…

Bildmaterial: Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, Koei Tecmo, Gust