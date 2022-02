Anime zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel erscheint erst 2023

Nihon Falcom hat die Veröffentlichung des Anime zu Legend of Heroes: Trails of Cold Steel auf 2023 verschoben. Ursprünglich war eine Erstausstrahlung noch 2022 geplant.

Im März 2021 verkündete Nihon Falcom, dass die Spielreihe eine Anime-Adaption erhalten soll. Als Produktionsstudio konnte Tatsunoko Production gewonnen werden. Regie übernimmt Hidekazu Sato, der unter anderem an Projekten wie Last Hope oder Aquarion Logos mitwirkte.

Während die vierteilige Videospielreihe den Abenteuern von Rean Schwarzer und seiner Gruppe in Erebonia folgt, legt die Anime-Serie einen anderen Fokus. Die Serie soll die Handlung aus der Sicht eines neuen Charakters namens Lavie erzählen. Schauplatz wird Nord-Ambria, im Nordwesten Zemurias, sein.

Eigentlich sollten die Arbeiten bereits 2022 abgeschlossen sein. Immerhin steht der Name: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel- Northern-War. Bei der Famitsu ist von einer Veröffentlichung im Westen noch keine Rede.

via Anime2you, Siliconera, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel (Spiel), Falcom, XSEED, Marvelous