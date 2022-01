Steam Deck: Valve gibt Details zu Erscheinungstag sowie Reservierung und Kauf

Wie Valve bekannt gegeben hat, wird das Steam Deck am 25. Februar seine Markteinführung erleben. Auch konkrete Details zum Reservierungs- und Kaufvorgang gibt es. Wenn ihr euch ein Steam Deck reserviert habt, dann könnt ihr am 25. Februar auf eine E-Mail von Valve hoffen.

Dann gibt es den ersten Schwung an „Kaufeinladungen“, wenn man so will. 72 Stunden habt ihr dann Zeit, eure Option zu ziehen. Danach wird die Reservierung an den nächsten Kunden in der Warteschlange weitergegeben. Weitere E-Mails zum Kauf werden dann im Wochentakt verschickt.

Das Review-Embargo für die Presse wird ebenfalls am 25. Februar fallen. Ihr könnt euch also, selbst wenn ihr zu den ersten gehört, die eine Einladung erhalten, noch gut informieren.

Falls ihr bislang in der Reservierungswelle für das zweite Quartal seid, könnt ihr also hoffen, dass möglichst viele ihre Kaufoption nicht ziehen. Unrealistisch ist das nicht. Habt ihr ein Steam Deck reserviert und wenn ja, plant ihr den Kauf?

Das Steam Deck wurde zur Ankündigung als große Switch-Konkurrenz gefeiert. Warum die Nintendo Switch das Steam Deck aber nicht fürchten muss, lest ihr in unserer Kolumne, wenn ihr mögt.

God of War im Bett. Wieso nicht.

Bildmaterial: Valve