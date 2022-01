Sonntagsfrage: Schaut ihr Speedruns?

Ab dem heutigen Sonntag werden erneut wunderbare Videospiele sehr schnell durchgespielt. Es ist wieder Zeit für Games Done Quick. Dabei handelt es sich um eine Aktion von Videospielerinnen und Videospielern auf der ganzen Welt, die Geld für den guten Zweck sammeln. Bis zum 16. Januar spielen sie in diesem Jahr unterschiedliche Spiel, in den unterschiedlichsten Kategorien, wie zum Beispiel „Any%“, „all Bosses“ oder „all Missions“. Die Pre-Show von Games Done Quick startet heute um 17:30 Uhr auf Twitch. Auf der offiziellen findet ihr ebenfalls eine Übersicht welche Spiele, zu welcher Zeit und in welcher Kategorie gespielt werden.

Vielleicht schaut auch der eine oder andere von euch bei Games Done Quick. Eventuell gehört ihr ebenfalls zu den Userinnen und Usern, die sich regelmäßig Speedruns auf Twitch oder XouTube anschauen. Immerhin gibt es einige Streamer und Streamerin, die so täglich machen. Möglicherweise seid ihr selbst einer dieser Streamer. Genau dieser Frage könnt ihr am heutigen Sonntag nachgehen!

