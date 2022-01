Sonntagsfrage: Gebt ihr Geld in Free-to-play-Spielen aus?

Free-to-play-Spiele sind nicht mehr aus der Videospielindustrie wegzudenken. Sie haben sich mittlerweile so gut etabliert, dass selbst große Marken auf den Zug aufbringen und ihre Marken in dieser Variante anbieten oder zumindest einen Teil des Spiels. Eines der bekanntesten Beispiele ist der Multiplayer von Halo Infinite, der bereits vor dem Story-Modus erschien und für alle Spieler*innen kostenlos zur Verfügung steht. In dieser Woche folgte Yu-Gi-Oh! Master Duel von Konami.

Statt einmal einen größeren Betrag zu zahlen, finanzieren sich die Spiele durch eine eigene Ingame-Währung. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Kristalle, die wiederum für Booster-Packungen bei Yu-Gi-Oh! ausgegeben werden können. Diese werden zwar auch spielerisch erworben, schneller geht es jedoch, wenn ihr direkt Geld dafür ausgebt. Und um an noch mehr Geld zu gelangen, gibt es natürlich noch weitere „Währungen“ im Spiel, die ebenfalls andere Dinge freischalten.

Alles läuft unter dem Motto „Alles kann, nichts muss“, denn niemand ist dazu angehalten in solchen Spielen Geld auszugeben. Zudem kommt es ebenfalls darauf an, wie fair die Bezahl- und Freischaltungsmethoden im Spiel implementiert werden. Einige Spiele sind natürlich mehr darauf ausgelegt Geld auszugeben, andere weniger. Doch schlagen diese Systeme bei euch überhaupt an und gebt ihr Geld in Free-to-play-Spielen aus? Oder ist es euch im Endeffekt egal? Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage!

