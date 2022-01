Das war… Kalenderwoche 3/2022

Es war natürlich die Meldung der Woche: Microsoft übernimmt Activision Blizzard. Alleine die Dimension der Übernahme lässt alles andere verblassen. Dennoch schauen wir mit Square Enix voraus, mit Sony zurück und kommen auf physische Veröffentlichungen zu sprechen. Auch viele Videos können wir euch heute wie üblich zeigen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Das wird noch lange zu reden geben: Microsoft übernimmt Activision Blizzard für 68,7 Milliarden US-Dollar und damit zahlreiche verkaufskräftige Marken. Dadurch kommt natürlich Sony unter Druck. In einer ersten Reaktion verweist Sony auf geltende Verträge, welche Microsoft auch einhalten will. Mittelfristig wird Microsoft aber sicherlich vor allem die eigenen Programme bedienen.

In einem Ausblick auf das Jahr 2022 von Square Enix spielte Final Fantasy XVI (PS5) keine Rolle, was aber nichts zu bedeuten haben dürfte. Ebenfalls zum kommenden Programm gehört der 20. Geburtstag von Kingdom Hearts. Dieser wird am 10. April gefeiert. Zurück auf das vergangene Jahr geblickt hat hingegen Sony mit dem individuellen PlayStation-Jahresrückblick mit zahlreichen Statistiken.

Neu angekündigt hat NIS America eine Limited Edition zu The Legend of Heroes: Trails from Zero (PS4, Switch). Während das Spiel hierzulande erst im Herbst erscheint, könnt ihr bereits jetzt vorbestellen. Eine Handelsversion für PlayStation erhält auch das Indie-JRPG Edge of Eternity (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Square Enix hat mit Estab Life ein neues Cross-Media-Projekt enthüllt, welches aus einem Anime, einem Smartphone-Game und einem Film bestehen soll. Die Macher von Coffee Talk beschreiten mit Kriegsfront Tactics (PC) neue Wege und Bandai Namco versorgte uns mit dem ersten Videomaterial zum Battle-Royale-Projekt My Hero Academia: Ultra Rumble (PS4, Switch, Xbox One, PC). Ab sofort erhältlich ist Windjammers 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC), während die Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5) in der nächsten Woche folgt. Überraschend ging durch Konami Yu-Gi-Oh! Master Duel (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) an den Start. Das kompetitive Free-to-play-Kartenspiel verfügt dabei auch über einen Ingame-Shop.

Ebenfalls nicht mehr lange warten müssen wir auf Horizon Forbidden West (PS4, PS5). Hier verkürzt ein neuer Story-Trailer die Wartezeit. In einem speziellen 360-Grad-Video zeigte sich hingegen Pokémon-Legenden: Arceus (Switch). Am 10. Februar erscheint Kingdom Hearts auf Nintendo Switch – jedoch nur als Cloud-Version, dafür die ganze Reihe. Ebenfalls noch im Februar erscheint das Shoot‘ em up Sol Cresta (PS4, Switch, PC) von PlatinumGames. Aus Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters (PS4, PS5) sahen wir die Kombos, während aus The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) mit Elisabeth Blanctorche die letzte Kämpferin enthüllt wurde. Auch zwei Monstersammel-Spiele hatten einen Auftritt: Im Open-World-Survival-Spiel Palworld (PC) dürft ihr Dinge tun, welche ihr in Pokémon nicht dürft, und Coromon (Switch, PC) setzt auf JRPG-Elemente mit Pixel-Look.

Mittlerweile hatten die drei Mitglieder aus dem vierten Team von Touken Ranbu Warriors (Switch, PC) ihren Auftritt. Die kommende Switch-Veröffentlichung von Gal*Gun: Double Peace erhält einen neuen Eröffnungsfilm, ebenfalls schon bald eine Portierung erlebt Egglia Rebirth (Switch). In zwei verschiedenen Zeitebenen spielt das frostige Inua: A Story in Ice and Time (Switch, PC, Mobil). Die Konsolen-Veröffentlichung von Tasomachi (PS4, Switch) soll am 28. April erfolgen, ab sofort auf Xbox One, PCs und im Game Pass findet ihr Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition. Das Roguelike-Dungeon-RPG Labyrinth Legend gibt es inzwischen auch für Nintendo Switch. Nächste Woche könnt ihr euch außerdem ins knallbunte und psychedelische The Artful Escape auch auf Nintendo Switch und PlayStation stürzen.

Dank eines Updates gibt es in der PC-Version von Ys IX: Monstrum Nox nun einen lokalen Koop-Modus. Inzwischen bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket gelandet ist der Klassiker Banjo-Kazooie. Am 5. Februar startet Shenmue the Animation bei Crunchyroll und Adult Swim. Auch The Cuphead Show startet im Februar, hier müsst ihr jedoch bei Netflix einschalten. Den Sprung ins Heimkino schafft derweil Resident Evil: Infinite Darkness. Auch zu Tales of Luminaria (Mobil) gibt es einen begleitenden Anime. Hier könnt ihr derzeit die ersten zehn Minuten begutachten. Mit einem Musikvideo zu Plinfa verbreitet The Pokémon Company derzeit viel gute Laune. Auf Sammler wartet zudem schon bald eine neue Figur zu Conker.