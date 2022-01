Shoot ’em up Eschatos erscheint am 13. Januar für Nintendo Switch

Das Shoot ’em up Eschatos wird am 13. Januar 2022 im Westen für Nintendo Switch erscheinen, wie Qute Corporation bekannt gegeben hat. Das Spiel ist bereits seit November 2021 in Japan erhältlich.

Eine PS4-Version wird folgen. Im amerikanischen eShop ist Eschatos bereits für 26,99 US-Dollar gelistet, der deutsche Nintendo eShop gibt noch keine Produktseite her.

Bei Steam ist Eschatos bereits seit einiger Zeit verfügbar, dort findet ihr bei Bedarf auch eine spielbare Demo. Eine Produktbeschreibung findet ihr im US-eShop.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Eschatos, Qute Corporation