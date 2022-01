PlayStation VR der nächsten Generation: Sony stellt Details vor und liefert Horizon-Ableger

Die nächste Generation von Sonys virtueller Realität nimmt Gestalt an. Im Februar 2021 berichteten wir von der Ankündigung eines frischen VR-Systems für PlayStation 5. Wenig später stellte Sony erstmals den neuen VR-Controller vor. Heute wird es konkret.

Das Sony-VR-System der nächsten Generation heißt PlayStation VR2. PlayStation-Fans müssen sich also (wie gewohnt) nicht sehr umgewöhnen. Der Controller dazu heißt PlayStation VR2 Sense – auch hier gibt es vertraute Begrifflichkeiten.

Im PlayStation Blog erklärt euch Hideaki Nishino mehr. So soll PlayStation VR2 das Virtual-Reality-Gaming „auf ein ganz neues Level“ heben. Aufbauend auf den Innovationen der PS5 soll es mit PlayStation VR2 eine Next-Gen-Erfahrung geben, hochauflösende Grafiken, neue Sensoren und allerhand weitere technische Feinheiten und Neuerungen.

Dazu zählen „ein verbessertes Anwendungserlebnis mit herausragender visueller Präzision, neuen sensorischen Funktionen, verbessertem Tracking und einer vereinfachten Einrichtung mit nur einem Kabel“.

4K HDR, ein 110-Grad-Sichtfeld, ein OLED-Display, eine Auflösung von 2000×2040 pro Auge und eine Bildrate von 90 bzw. 120 Hz werden versprochen. Neue Sensoren verfolgen eure Augen, das Headset liefert 3D-Audio. Weitere konkrete Spezifikationen findet ihr im PlayStation Blog.

Mit Horizon: Call of the Mountain liefert man auch gleich einen Blockbuster für Sony-Fans. Das Spiel entsteht bei Guerrilla Games und Firesprite und lässt SpielerInnen „tiefer in die Welt von Horizon eintauchen“.

Noch keine Details gibt es zu Preis und Veröffentlichungszeitraum. Allein: Eine PlayStation 5 werdet ihr wohl brauchen. Ob sich Sony auch mit PlayStation VR2 dem PC-Markt öffnet und so deutlich größere Chancen hätte, den Massenmarkt zu erreichen, bleibt eine spannende Frage für die Zukunft.

