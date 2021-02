Sony läutet die nächste Generation ein: VR-System für PlayStation 5 angekündigt

Mit PlayStation VR hat Sony die virtuelle Realität erschwinglich gemacht. Es gab gefeierte VR-Erlebnisse für das Gerät, die Fans und Kritiker gleichermaßen begeisterten. Astro Bot: Rescue Mission, Tetris Effect, Moss und Resident Evil 7 biohazard sind nur einige Beispiele.

Fast jeder, der mal eine PlayStation-VR-Brille aufgesetzt hat, war begeistert. Aber am Ende haben sich die wenigsten eine gekauft. Das war die Geschichte von PlayStation VR, aber Sony gibt nicht auf. Heute kündigte man das VR-System der nächsten Generation für PlayStation 5 an.

Jeder einzelne Aspekt soll verbessert werden

Wie schon bei PlayStation VR wird man also eine Konsole benötigen, um in die virtuelle Realität eintauchen zu können. Das neue Gerät verspricht euch „das ultimative Entertainment-Erlebnis mit spektakulären Weiterentwicklungen in den Bereichen Performance und Interaktivität“. Also alles besser – klar, das muss das Ziel sein. Ein „noch stärkeres Gefühl der Präsenz“ wird ausgelobt.

Man will sich dabei alles zunutze machen, was man seit der Veröffentlichung von PlayStation VR gelernt habe. Jeder einzelne Aspekt soll verbessert werden. Von der Auflösung, über das Sichtfeld, bis hin zur Eingabe. Eine Innovation soll außerdem der neue VR-Controller sein.

„Wir haben immer noch viel Entwicklungsarbeit für unser neues VR-System vor uns, es wird also nicht mehr 2021 erscheinen“, heißt es im PlayStation Blog. Bis dahin könnt ihr euch noch PlayStation VR kaufen, dass in diesem Jahr nach dieser Bekanntgabe wohl noch einmal drastisch im Preis sinken wird.

Habt ihr PlayStation VR oder könnt ihr von PS-VR-Erlebnissen berichten?

Bildmaterial: Astro Bot: Rescue Mission, Sony