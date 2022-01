Die Life is Strange Remastered Collection verspätet sich auf Nintendo Switch

Life is Strange hat einen schwierigen Start auf Nintendo Switch. Immerhin, die digitale Version von Life is Strange: True Colors ist bereits verfügbar. Die zusätzliche Zeit hat sich wohl gelohnt. Die Einzelhandelsversion des Spiels* erscheint am 25. Februar 2022.

Auch die Remastered Collection für Nintendo Switch ist nun von einer (weiteren) Verschiebung betroffen. Während die Versionen für PCs, PS4 und Xbox wie geplant am 1. Februar erscheinen, wird die Switch-Version erst „später“ veröffentlicht. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Die Life is Strange: Remastered Collection enthält die überarbeiteten Versionen von Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm. Life is Strange Remastered bietet verbesserte Grafik sowie dank Mocap-Technologie überarbeitete Gesichtsanimationen, zudem erscheint Life is Strange: Before the Storm Remastered mit verbesserter Grafik für Charaktere und Umgebungen.