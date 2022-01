Games-Charts 2021: Das waren die meistverkauften Spiele in Deutschland und Europa

Marktforscher GfK Entertainment hat auch in diesem Jahr wieder einen Rückblick auf das letzte Kalenderjahr gegeben. Das Ergebnis sind die meistverkauften Spiele in Deutschland und Europa. In Deutschland unterscheiden die Statistiker dabei nach Plattform, für Europa gibt es plattformübergreifende Charts.

Was ganz Europa angeht, ist FIFA 22 der Spitzenreiter. Gefolgt von zwei Wii-U-Klassikern, wenn man so möchte: Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Das ist schon beeindruckend. In 17 von 19 erfassten Ländern ist FIFA 22 an der Spitze, das ist nicht weniger beeindruckend. Einzig Finnland (NHL 22) und Russland (GTA V) vermelden einen anderen Spitzenreiter. Auch Minecraft (siebenmal in den Top 3) und GTA V sowie Spider-Man: Miles Morales (je dreimal in den Top 3) verdienen sich (erneut) Lorbeeren.

In den deutschen Jahrescharts holt sich FIFA 22 das Triple und landet in den PS4-, PS5- und Xbox-One-Rankings auf Rang 1. Übrigens jeweils vor Spider-Man: Miles Morales, FIFA 21 und Assassin’s Creed Valhalla.

Basis der europäischen Games-Jahrescharts 2021 sind die physischen (!) Verkaufsdaten aus folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweiz, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Nintendo