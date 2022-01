Mal sehen, was teurer ist: Die neue Figur zu Conker’s Bad Fur Day oder das Spiel selbst

Vermutlich wird es die Figur von First 4 Figures sein. Die Figuren kosten schon mal mehrere Hundert Euro. Die PAL-Fassung von Conker’s Bad Fur Day kommt in einer CIB-Version aber auch gut und gerne auf 300 Euro. Das Modul alleine erzielt Preise von um die 100 Euro.

Jetzt wird es zu Ehren des Eichhörnchens eine neue Figur geben. Es ist nicht die erste Figur von First 4 Figures zu kultigen N64-Spielen und auch nicht die erste Figur von Conker. Vor Jahren gab es Conker auf seinem Thron, die Standardversion ist heute noch zu 515,99 US-Dollar erhältlich.

Die neue Figur wird Conker in seinem Soldatenoutfit zeigen und wohl in eine ähnliche Preiskerbe schlagen, mal sehen. Der erste Teaser-Trailer gibt noch keine Details zu Preis und Verfügbarkeit. Dazu wird man am 25. Januar in einem Stream weitere Angaben machen.

Warum das kultige Conker’s Bad Fur Day so teuer ist, das hat Spielkritik übrigens in einem schönen Artikel schon 2018 festgehalten. Habt ihr das Spiel in eurer N64-Sammlung?

Der Teaser-Trailer zur neuen Conker-Figur

Bildmaterial: First 4 Figures