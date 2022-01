Gal*Gun: Double Peace erhält für Nintendo Switch einen neuen Eröffnungsfilm

PQube und Inti Creates gewähren uns heute einen Einblick in den neuen Eröffnungsfilm von Gal*Gun: Double Peace, welcher für die Switch-Veröffentlichung erstellt wurde. Die Mischung aus Arcade-Shooter und Dating-Sim ist bereits für PlayStation 4, PlayStation Vita und Steam erhältlich. Für Nintendo Switch erfolgt die Veröffentlichung am 17. März 2022

Hierzulande gibt es ebenfalls eine physische Veröffentlichung. Exklusiv bei Funstock gibt es die Horny Trinity Edition sowie die Ultimate Horny Trinity Edition. Beide enthalten als Boni unter anderem zwei Plüschis. Wahlweise liegt Gal*Gun: Double Peace oder die ganze Trilogie physisch bei.

Die Portierung bietet einen neuen Eröffnungsfilm und fast alle DLC-Kostüme der bisherigen Versionen. Über weitere Boni könnt ihr euch freuen, wenn ihr Speicherdaten von Gal*Gun Returns oder Gal*Gun 2 habt.

Ein Tag für die Liebe

Dank eines Pfeils, der von dem angehenden Engel Ekoro abgeschossen wurde, verlieben sich an einem einzigen Tag alle Mädchen in den Protagonisten Houdai Kudoki (sein Name bedeutet in etwa „all-you-can-flirt“ in der korrekten japanischen Schreibweise). Der Effekt, der durch den Pfeil ausgelöst wird, verschwindet am folgenden Tag und sorgt dafür, dass der junge Mann nie wieder eine Freundin in seinem restlichen Leben finden wird.

Um dieser drohenden Katastrophe zu entgehen, müsst ihr für Houdai Kudoki nicht nur die auserwählte Partnerin finden, sondern dieser auch die Liebe gestehen, bevor die Sonne am Himmel untergeht. Er muss auf seine Schritte achten, denn jeder Liebesbrief, jeder Ruf der Bewunderung sowie jeder Versuch eines Mädchens, ihn zu küssen, verringert seine Energie.

Unser Held muss die verliebten Mädchen vertreiben. Dies gelingt Houdai durch die Fähigkeit „Pheromone Shot“. Diese Kraft wurde ihm durch Ekoro gewährt. Mit dieser Waffe schickt der Protagonist die Damen in eine völlige Verzückung.

Das neue Switch-Opening von Gal*Gun: Double Peace

