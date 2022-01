Shenmue the Animation startet Anfang Februar mit der Ausstrahlung

Vor über einem Jahr kündigten Crunchyroll und Adult Swim eine Anime-Umsetzung von Shenmue an. Nun gibt es mit dem 5. Februar den konkreten Starttermin von Shenmue the Animation. Diese Information kommt mit zwei neuen Trailern, welche ihr unten findet – je einer von Crunchyroll und Adult Swim.

13-teilige Anime-Serie zur Sega-Kultreihe

Die Serie soll 13 Folgen bieten. Für die Animationsarbeit engagierte man Telecom Animation Film, welche sich bereits für Tower of God und Lupin the Third: Part 5 verantwortlich zeichneten. Auf dem Regiestuhl nimmt Chikara Sakurai Platz (Magimoji Rurumo, One Punch Man S2). Aber auch Shenmue-Schöpfer Yu Suzuki ist mit an Bord und begleitet die Produktion als Executive Producer. Weitere Informationen zu den Beteiligten am Projekt findet ihr hier.

Shenmue erschien ursprünglich 1999 für Segas Dreamcast. Zwei Jahre später folgte die Fortsetzung Shenmue II. Im November 2019 erschien dann stolze 18 Jahre nach dem zweiten Eintrag Shenmue III. Der Titel war 2015 via Kickstarter-Kampagne angekündigt worden und konnte im Rahmen dieser ganze 6 Millionen US-Dollar einfahren. In unserem Test verraten wir euch, ob sich die späte Rückkehr von Ryo Hazuki lohnt.

Yu Suzuki äußerte sich übrigens bereits über die Möglichkeit eines vierten Ablegers und schätzt die Chancen gut ein, sofern es gelänge, ein breiteres Publikum anzusprechen.

So führt uns Crunchyroll ins Geschehen ein:

Basierend auf dem Sega-Spielfranchise folgt Shenmue der Geschichte von Ryo Hazuki. Nachdem er Zeuge des Mordes an seinem Vater im familieneigenen Dojo wurde, widmet Ryo sein Leben der Suche nach dem Verantwortlichen – eine Mission, die ihn von den Straßen von Yokosuka in Japan bis in die weitläufige Metropole Hongkong und darüber hinaus führt. Schon bald erfährt er, dass größere, mythische Kräfte im Spiel sind. Währenddessen trainiert er, um zu dem ultimativen Kampfsportler auf der Suche nach Rache heranzuwachsen.

Japanisch mit deutschen Untertiteln

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Englisch

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Shenmue the Animation, Crunchyroll, Adult Swim