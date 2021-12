Yomawari 3: Erste konkrete Details und Bilder zum Horror-Adventure

Nach dem Teaser-Trailer zum Horror-Adventure Yomawari 3 hat Nippon Ichi Software nun konkrete Details zum Projekt genannt. Was aus dem Video bereits hervorging, hat der Entwickler nun bestätigt: Trotz einiger neuer Elemente bleibt man atmosphärisch bei den Vorgängern.

Erkundet die nächtliche Stadt

Die Protagonistin wandert in der Nacht durch die Stadt, um vergessene Erinnerungen zu suchen. Nachdem sie in einem dunklen Wald erwacht ist, erzählt ihr eine formlose Kreatur, dass auf ihr ein schwerer Fluch lasten würde. Diesen gilt es nun durch die Erinnerungen zu brechen, welche in der Stadt verteilt sind.

In der Dunkelheit lauern jedoch Geister. Mit Hilfe von Taschenlampe und Herzschlag gilt es zunächst, diesen zu entkommen. Man kann aber auch beispielsweise Steine werfen, um die Widersacher abzulenken. Wegrennen ist aber natürlich auch eine gute Option. Zumindest, bis die Ausdauer aufgebraucht ist. Eine weitere Fluchtmöglichkeit ergibt sich durch das Schließen der Augen. Dann verlieren die Geister die Protagonistin aus dem Blick. Aber die unheimliche Präsenz ist nach wie vor da. Im richtigen Moment sollte man also fliehen.

Zu den Lokalitäten, welche frei erkundet werden können, gehören unter anderem eine Schule, ein ländliches Gebiet mit Reisfeldern und ein Puppenhaus in einem Bambus-Wald

Yomawari 3 erscheint in Japan bereits am 21. April 2022 für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Eine Ankündigung für den Westen steht noch aus.

