Xbox Game Pass im Dezember weiterhin mit Serious Sam 4 und drei Spielen für Familienzeit

Auch im Dezember lässt es sich Xbox nicht nehmen, zur Monatshälfte weitere Spiele für den Xbox Game Pass vorzustellen. Ab sofort und in den nächsten zwei Wochen erscheinen eine Vielzahl weiterer Spiele, darunter Serious Sam 4, Mortal Kombat 11 und The Gunk.

Charmant: Bei Xbox weiß man, dass ein Teil des Publikums schon die Abonnenten der nächsten Generation heranzieht. Zur Weihnachtszeit gibt es deshalb mit Ben 10: Power Trip, PAW Patrol und Rennen mit Ryan gleich drei Games, die auch euren Kids gefallen könnten.

Schon bald im Xbox Game Pass

Jetzt verfügbar – Serious Sam 4 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) ID@Xbox

Jetzt verfügbar – Townscaper (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

15. Dezember – Race With Ryan (Cloud, Konsole und PC)

15. Dezember – Among Us (Cloud) ID@Xbox

16. Dezember – Ben 10: Power Trip (Cloud, Konsole und PC)

16. Dezember – Broken Age (Cloud, Konsole und PC)

16. Dezember – Firewatch (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

16. Dezember – The Gunk (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

16. Dezember – Lake (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

16. Dezember – Mortal Kombat 11 (Cloud, Konsole und PC)

16. Dezember – PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Konsole und PC)

16. Dezember – Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

16. Dezember – Transformers: Battlegrounds (Cloud, Konsole und PC)

Das Line-up visuell:

Bildmaterial: Serious Sam 4, Devolver Digital / Croteam