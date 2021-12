Über 60 Indie-Perlen für 4,99 US-Dollar kaufen und nebenbei helfen, die Welt zu retten

Future Friends Games und Plant Based Gaming haben gemeinsam ein neues itch.io-Bundle organisiert, das Geld für den World Land Trust sammelt. Für 4,99 US-Dollar (oder natürlich mehr) bekommt ihr über 60 Indie-Games im Wert von 450 US-Dollar.

Mit dabei sind Indie-Perlen wie A Normal Lost Phone, Botanicula, Cloud Gardens, Coffee Talk, Samorost 2, Old Man’s Journey, Hidden Folks, Daniel Cullens The Hex, Ynglet, Mutazione, A Good Snowman is Hard to Build und viele mehr. Alle Spiele sind DRM-frei.

100 % der Einnahmen gehen an die World Land Trust, eine internationale Wohltätigkeitsorganisation, die sich für den Schutz von Wildtieren durch den Erhalt biologisch bedeutsamer und bedrohter Lebensräume auf der ganzen Welt einsetzt.

„Ein riesiges Dankeschön an alle Spieleentwickler, die uns bei der Zusammenstellung des Bundles unterstützt haben. Da 100% aller Einnahmen direkt an den Aktionsfonds des World Land Trust gehen, leisten alle Beteiligten einen wichtigen Beitrag zur Rettung unseres Planeten“, sagt Kris Wingfield-Bennett von Plant Based Gaming und Future Friends Games.

Bildmaterial: Old Man’s Journey, Broken Rules