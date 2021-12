Deutsche Verkaufscharts: Der Landwirtschafts-Simulator 22 fährt die Ernte ein

Nach einer technisch bedingten, mehrwöchigen Pause kann GfK Entertainment in dieser Woche wieder die aktuellen deutschen Verkaufscharts ausgeben. Leider in einer Woche, die außer dem Landwirtschafts-Simulator 22 nicht viel zu bieten hat. Der beackert traditionell die Spitzen der Charts in Deutschland.

Nach der mit Abstand stärksten Verkaufswoche des laufenden Jahres Ende November kann der Landwirtschafts-Simulator 22 auch in der aktuellen Woche eine gute Ernte einfahren. Spitzenreiter der Xbox-Series- (vor Forza Horizon 5) und PC-Charts.

Auf PS4 sausen die Traktoren immerhin auf Rang 2 hinter FIFA 22. Auf PS5 geht Call of Duty: Vanguard vor Battlefield 2042 ins Ziel, ebenso sieht es auf Xbox One aus. Spannend. Wenn die Deutschen nicht FIFA, Call of Duty oder Battlefield spielen, dann den Landwirtschafts-Simulator. Ist aber wohl auch ein guter Ausgleich.

Auch Switch-SpielerInnen sorgen nicht für Abwechslung. Hier geht Mario Kart 8 Deluxe einmal mehr als Erster ins Ziel. Dahinter hüpfen die Fans von Mario Party Superstars übers Spielbrett.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Landwirtschafts-Simulator 22, Astragon