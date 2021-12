Die Neuerscheinungen im Dezember 2021

Hier ist sie also, unsere letzte Auswahl der Neuerscheinungen in diesem doch sehr außergewöhnlichen Jahr. Das liegt weniger an den Videospielen, als natürlich vielmehr an der Coronavirus-Pandemie, die uns alle so sehr beschäftigt.

Videospiele haben euch hoffentlich ein wenig durch diese Zeit geholfen. Einige davon tun es bestimmt auch im Dezember. Freut euch auf Danganronpa Decadence für Nintendo Switch oder Halo Infinite.

Vielleicht taucht ihr wieder in die MMORPG-Welten von Final Fantasy XIV ein. Oder spielt die Neuauflagen von Monster Rancher. Es ist ein vergleichsweise ruhiger Monat, aber die Auswahl ist trotzdem beachtlich.

Games im Dezember 2021

Bildmaterial: Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, Spike Chunsoft