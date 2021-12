13 Sentinels: Aegis Rim für Nintendo Switch bietet diese neuen Inhalte

Vor einigen Tagen kündigte Atlus 13 Sentinels: Aegis Rim für Nintendo Switch an. Wie Atlus nun nachschob, wird die neue Switch-Version auch einige neue Inhalte bieten, die es im PS4-Original nicht gibt.

Keien Sorge, Sony-Fans: Ihr verpasst keine Story-Elemente oder ähnliche Neuerungen. Es wird 26 neue Waffen und Ausrüstungsteile geben. Jeder der 13 Mech-fahrenden Protagonisten kann auf zwei neue Rüstungsteile zurückgreifen. Siliconera hat diese übersetzt:

13 Sentinels: Aegis Rim kam über seinen Status als Geheimtipp trotz der prestigeträchtigen Nominierung bei The Game Awards 2020 nicht hinaus. Das mag auch an der nicht optimalen PR von Sega und Atlus gelegen haben. Aber auch daran, dass die Handelsversion schlicht kaum zugänglich war.

Vielleicht ändert sich das mit der Switch-Veröffentlichung. Auch im Westen wird es neben der digitalen Version eine Handelsversion geben. Das bestätigte uns der Publisher noch einmal auf Nachfrage. Das Spiel bietet übrigens auch deutsche Texte.

Vanillaware, aus deren Feder auch Odin Sphere und Dragon’s Crown stammen, schaffen in 13 Sentinels: Aegis Rim eine geheimnisvolle Science-Fiction-Saga aus dreizehn ineinander verflochtenen Geschichten. Bringe in einem seitwärts-scrollenden 2D-Abenteuer voller liebevoll gestalteter Umgebungen die Wahrheit ans Licht und nimm es dann in spannenden taktischen Gefechten mit den Kaiju auf. Rüste deine Sentinels mit einem Arsenal von Mecha-Waffen aus und kämpfe um die Zukunft der Menschheit!