Sonntagsfrage: Spielt ihr Final Fantasy VII: The First Soldier?

Seit dieser Woche habt ihr die Möglichkeit Final Fantasy VII: The First Soldier im App Store und bei Google Play herunterzuladen. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Battle-Royale, welches im Universum von Final Fantasy VII spielt. Damit möchte Square Enix eine neue Zielgruppe erreichen und sich einem neuen Genre stellen.

Doch auch für Fans könnte sich der Titel lohnen. First Soldier spielt 30 Jahre vor der Haupthandlung aus Final Fantasy VII. Aus diesem Grund werdet ihr auf das ein oder andere bekannte Gesicht treffen. Allerdings wird es etwas jünger aussehen. Generell geht es in dem Titel darum, dass Shinra gerade das Soldier-Programm begonnen hat und ihr als Spieler*in in Schlachten trainiert, um dieses erfolgreich zu beenden.

In unterschiedlichen Klassen, welche mit verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgestattet sind, kämpft ihr also an bekannten Orten mit einer Vielzahl von anderen Leuten. Doch passt dieses Genre überhaupt zu Final Fantasy? Eventuell habt ihr euch The First Soldier bereits heruntergeladen und könnt nicht genug davon bekommen? Oder ihr habt es direkt wieder deinstalliert? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!