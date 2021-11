Black Friday im PlayStation Store – das sind die besten Angebote

Auch PlayStation feiert – wie Nintendo – den Black Friday mit neuen Angeboten im PlayStation Network. Dreh- und Angelpunkt des Sales ist wie immer ein 33-prozentiger Rabatt für PlayStation Plus, den es auch bei teilnehmenden Händlern wie Amazon* gibt.

Wie auch bei Nintendo ist die Aktion für First-Party-Spiele und größere Releases kaum lohnenswert. Marvel’s Guardians of the Galaxy gibt es beispielsweise digital für 45,59 Euro. Die Handelsversion gab es bei Black-Friday-Aktionen zu 32,99 Euro. Auch Tales of Arise oder The Last of Us Part II waren im Handel deutlich günstiger. Obacht also!

Ein sehr gutes Angebot findet ihr aber beispielsweise in 13 Sentinels: Aegis Rim für 23,99 Euro. Auch Ateier Ryza für 29,99 Euro oder Captain Tsubasa für 26,39 Euro sind einen Blick wert. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom bekommt ihr für 13,49 Euro.

Hier findet ihr alle Angebote der Black-Friday-Aktion im PSN.

Bildmaterial: PlayStation