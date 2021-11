Seven Knights 2 geht noch im November weltweit an den Start

Netmarble hat den Veröffentlichungstermin zu Seven Knights 2 enthüllt. Am 10. November 2021 soll der Nachfolger zum Mobile-RPG weltweit an den Start gehen. Das Spiel ist dann kostenlos im AppStore und bei Google Play erhältlich.

Der Vorgänger wurde weltweit über 60 Millionen Mal heruntergeladen und Seven Knights 2 feiert in Korea bereits Erfolge. Die App wird zur weltweiten Veröffentlichung in zwölf Sprachen verfügbar sein, darunter Deutsch.

Bei Vorregistrierung über die offizielle Website winkt euch ein limitiertes Premium-„Poori“-Haustier. Spielerisch wird sich Seven Knights 2 am Vorgänger orientieren. Euch soll eine „fesselnde und cineastische Geschichte“ erwarten, die mit zwe Stunden Zwischensequenzen erzählt wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Seven Knights 2, Netmarble