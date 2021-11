Sega und Microsoft gehen „strategische Partnerschaft“ ein

Sega hat eine „strategische Partnerschaft“ mit Microsoft verkündet. Keine Panik, es steht nicht zur Debatte, ob das nächste Persona Xbox-exklusiv sein wird. Es geht um Xbox‘ Azure-Plattform.

Der Deal, den Sega als „grundsätzlich vereinbart“ vermeldet, sieht demnach vor, dass Sega „groß angelegte, globale Games“ für Microsofts Cloud-Plattform Azure entwickelt.

Laut Sega soll die Allianz mittel- und langfristig dabei helfen, mit der „Super Game“-Strategie voranzuschreiten. Hinter diesem etwas generischen Begriff versteckt sich eine Sega-Initiative, welche auf Säulen wie „Global“, „Online“, Community“ und „IP-Nutzung“ fußt.

Klingt für die meisten von euch wahrscheinlich nicht so interessant. Das „Super Game“ ist übrigens gar nicht so neu. Es tauchte schon in einem Geschäftsbericht im Mai 2021 auf und dahinter steckt ein 5-Jahres-Plan. Und nun auch allerhand Geld.

Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Ryu Ga Gotoku Studio