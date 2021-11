Pokémon-Sammelkartenspiel-Live: Das digitale TCG verzögert sich

The Pokémon Company werkelt derzeit an Pokémon-Sammelkartenspiel-Live. Hinter dem etwas sperrigen Titel versteckt sich ein Mobile-Game, das das TCG digitalisiert. Das Spiel soll „schon bald“ im App Store, bei Google Play sowie für PCs und Mac erhältlich sein.

Wie bald – das ist heute etwas ungewisser geworden. Denn noch in diesem Jahr wäre eigentlich der fast schon übliche Softlaunch angestanden. Kanada kommt diesmal zum Handkuss. Dieser ist nun aber ebenso auf das nächste Jahr verschoben worden wie der globale Beta-Test.

Als Grund gibt The Pokémon Company an, dass noch weiterer Feinschliff ansteht. Oder überlegt man sich vielleicht doch noch eine Veröffentlichung für Nintendo Switch? Mit Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sowie Pokémon-Legenden: Arceus wäre man ja wirklich in guter Veröffentlichungs-Gesellschaft.

Häufe eine umfangreiche Kartensammlung an und erstelle damit aufregende Decks. Füge neue Karten hinzu, indem du Code-Karten scannst, In-Game-Boosterpacks kaufst oder tägliche Aufgaben erledigst.

Eure Errungenschaften aus Pokémon Sammelkartenspiel Online sollen beim ersten Login übertragen werden, wenn ihr das gleiche Trainer-Club-Konto verwendet. Die neue App selbst wird kostenlos und deutschsprachig verfügbar sein.

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Live, The Pokémon Company