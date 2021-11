PlatinumGames: „Hideki Kamiya’s Very Sorry Stream“ wird am Mittwoch ausgestrahlt

PlatinumGames hat angekündigt, dass es am Mittwoch um 4 Uhr morgens deutscher Zeit einen Livestream geben wird. Der Titel des Livestreams lässt grübeln: „Hideki Kamiya’s Very Sorry Stream“.

Wofür will sich Kamiya entschuldigen? Dass es mit Bayonetta so lange gedauert hat? Dass Scalebound gecancelt wurde? Oder für sein Benehmen bei Twitter?

Irgendetwas mit Sol Cresta muss es zu tun haben. „Wir teilen Informationen zu unserem kommenden Shooting-Game Sol Cresta“, heißt es in der Ankündigung.

Vielleicht wird es eine Verschiebung, denn Sol Cresta hat mit dem 9. Dezember eigentlich schon einen konkreten Termin. In der Pressemitteilung wird der allerdings nicht mehr kommuniziert, auch nicht dort, wo er üblicherweise sicher steht, nämlich in den Produktinformationen.

Andererseits, eine Verschiebung derart offensiv zu pushen, das wäre auch mal außergewöhnlich. Aber Kamiya ist ja auch außergewöhnlich. Den Livestream könnt ihr direkt hier sehen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Sol Cresta, PlatinumGames, Hamster