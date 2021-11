Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy startet heute mit Volume 1

Bandai Namco gibt heute den Startschuss für Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy. Das Einzelspieler-Action-Game ist mit dem ersten Volume ab sofort für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Den passenden Launchtrailer findet ihr unten.

Die Veröffentlichung erfolgt in insgesamt drei Volumes, welche am 5. November, 19. November und 3. Dezember veröffentlicht werden. Kaufen könnt ihr diese einzeln oder zusammen. Wer vorbestellt, legt schon einen Tag vorher los.

Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy erzählt die Geschichte von „Noisy Fairy“ – einer Spezialeinheit, die von Alma geführt wird und der direkten Kontrolle von Kycilia aus dem Fürstentum Zeon untersteht. Während der „Einjährige Krieg“ tobt, versucht die Einheit einen Durchbruch auf dem nordamerikanischen Kontinent zu erzielen. Das Spiel bietet die herausragende Action von Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 und gleichzeitig auch eine tiefgründige, umfassende Nebengeschichte für Fans wie auch Neueinsteiger. Erkunde die Welt von Code Fairy und erlebe, wie inmitten der Gräuel des Krieges unzertrennliche Bande geschmiedet werden.

Durch Fortschritt in Battle Operation Code Fairy können Inhalte in Battle Operation 2 erhalten werden und umgekehrt. Auch beim Gameplay gibt es Parallelen, in Code Fairy findet ihr das bekannte Action-Gameplay aus Battle Operation 2. Erzählt wird jedoch eine neue Geschichte.

Bildmaterial: Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy, Bandai Namco, B.B. Studio