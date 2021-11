Tales of Luminaria: Ab heute könnt ihr ins nächste Tales-of-Abenteuer eintauchen

Da ist es auch schon, das neue Tales of. So kurz nach Tales of Arise öffnet heute Tales of Luminaria seine Pforten. Das Mobile-RPG ist jetzt für iOS und Android verfügbar. Natürlich ist es kostenlos spielbar, bietet aber Ingame-Käufe. Über die Monetarisierung haben wir uns mit Localization Director Sugi unterhalten.

Im Zentrum von Tales of Luminaria steht eine komplett neue Welt mit 21 verschiedenen Protagonisten, deren Geschichten miteinander verwoben sind. Ensemble-Szenarien nennt man das.

Das Spiel bietet actionreiche Kämpfe mittels intuitiver Tap-and-Flick-Steuerung dreier Charaktere, die sich unterschiedlichster Waffen bedienen, ganz nach ihrer Persönlichkeit. Mit drei unterschiedlichen Gruppierungen und insgesamt 21 verschiedenen Protagonisten, die alle ihre eigenen Überzeugungen haben und Ziele verfolgen, bietet Tales of Luminaria den Fans ein spannendes Mobile-RPG, bei dem erst das Spielen unterschiedlicher Charaktere weitere Teile der Story aufdeckt.

Der Launchtrailer zu Tales of Luminaria:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Tales of Luminaria, Bandai Namco, Colopl