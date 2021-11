Games with Gold im Dezember mit Tropico 5 und diesen weiteren Games

Xbox hat das Line-up für die Games with Gold im Dezember vorgestellt. Vier Spiele gibt es wie immer, verteilt auf unterschiedliche Plattformen und Zeiträume. Sie eignen sich für Weihnachtsmuffel wunderbar, um der Realität zu entfliehen.

Fliehen, das ist das Stichwort in The Escapists 2. Im übertragenen Sinne auch in Tropico 5 – hier gehts auf die gar nicht so einsame Insel. Was es noch so gibt:

The Escapists 2 – 1. bis 31. Dezember auf Xbox Series und Xbox One

Tropico 5 – 16. Dezember bis 15. Januar auf Series und One

Orcs Must Die! – 1. bis 15. Dezember auf Xbox Series, One und 360

Insanely Twisted Shadow Planet – 16. bis zum 31. Dezember auf Series, One, 360

Wenn ihr zum Xbox Game Pass Ultimate greift, dann sind auch alle Vorteile von Xbox Live Gold enthalten. Dazu zählen neben den Games im Programm Games with Gold auch der Multiplayer-Zugang und die Deals with Gold sowie die Free Play Days.

Bildmaterial: Xbox