Dungeons & Dragons: Basis-Set und Grundregelwerke gibt es jetzt überarbeitet auf Deutsch

Habt ihr schon immer mal Bock gehabt, in Dungeons & Dragons reinzuschnuppern? Falls euch die Sprachbarriere daran gehindert hat, gibt es gute Nachrichten. Seit einigen Tagen gibt es das Basis-Set und die Grundregelwerke auch in überarbeiteter Form in deutscher Sprache.

Die neuen Bücher bieten einige Fehlerbehebungen und Übersetzungsrevisionen. „Wir freuen uns, das starke Wachstum von D&D in Europa fortsetzen zu können, indem wir ab September vier weitere Sprachen hinzufügen“, so Dan Barrett, D&Ds Senior Brand Manager EMEA. Darunter Deutsch.

Das Basis-Set kostet 19,99 Euro und bietet alles, was ihr braucht, um Charaktere zu erschaffen und erste Abenteuer zu erleben. Die Hardcover-Bücher, darunter ein Spielerhandbuch, ein Spielleiterhandbuch und ein Monsterhandbuch, kosten 39,99 Euro.

Mit den neuen Sprachoptionen bietet Wizards of the Coast auch lokale Angebote in Social Media und Web an, damit neue und alte SpielerInnen die neuesten Nachrichten in ihrer Muttersprache erhalten.

Bildmaterial: Eigenes Foto