Deutsche Verkaufscharts: Mario und die Beschützer der Galaxis feiern eine große Party

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts findet eine große Siegerparty statt. Gastgeber Mario landet mit dem brandneuen Mario Party Superstars auf Platz 1 der Switch-Charts. Und lädt die Party-People von Guardians of the Galaxy mit ein: Jeweils Platz 1 in den Rankings für PS5 und Xbox Series!

Auf PS5 landet FIFA 22 auf Platz 2, auf Xbox Series gelingt dies Far Cry 6. Beide Spiele bilden in dieser Reihenfolge auch die Spitze der PS4-Charts ab. Auf Xbox One gelingt FIFA 22 der Sieg vor Grand Theft Auto V – Premium Edition.

Guardians of the Galaxy gelingt weiterhin PS4-Bronze. Der nächstbeste Neueinsteiger der Woche heißt Riders Republic. Es springen beachtliche Positionen heraus: Platz 3 auf Xbox Series, Rang 4 auf PS5 und Platz 6 auf PS4.

In den Switch-Charts bekommt Mario Kart 8 Deluxe mal den blauen Panzer zu spüren. Platz 1 für Mario Party Superstars. Es ist aber wie üblich nur eine Frage der Zeit, bevor die Karts wieder vorbeirasen.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Mario Party Superstars, Nintendo