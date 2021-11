Arcadia Fallen: Visual Novel mit prominenter Synchro-Besetzung erscheint im November

Galdra Studios hat die Veröffentlichung von Arcadia Fallen für den 17. November angekündigt. Die Visual Novel soll dann für PCs erscheinen. Eine Veröffentlichung für Nintendo Switch wird noch in diesem Jahr folgen.

Arcadia Fallen bietet eine nordisch-inspirierte Fantasy-Story. Hervorgehoben werden der anpassbare Protagonist und ein Dialogsystem, welches es den SpielerInnen ermöglicht, die Persönlichkeit des Charakters im Spielverlauf zu gestalten.

Schlüpfe in die Rolle eines jungen Alchemistenlehrlings, der unfreiwillig an einen Geist gebunden ist. Urplötzlich wirst du in einen Krieg zwischen Menschheit und Magie hineingezogen und musst dich einer Gruppe unwahrscheinlicher Helden anschließen, um deinem eigenen Untergang zu entgehen und dabei hoffentlich die Welt zu retten.