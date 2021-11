Das neue Neptunia-Spiel ist Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters

Wie versprochen ist in der aktuellen Famitsu-Ausgabe das nächste Neptunia-Spiel enthüllt worden. Es handelt sich um Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters für PlayStation 4 und PlayStation 5, das Veröffentlichungsdatum in Japan ist der 21. April 2022.

Als Producer und Director des Rollenspiels tritt Hikaru Yasui auf. Die Hauptrollen übernehmen die kleinen Schwestern Nepgear, Uni, Rom und Ram, wobei man die Charaktermodelle neu erstellt hat. Die Kämpfe sollen zu dritt in Echtzeit stattfinden, ein Charakterwechsel ist möglich. Die nicht gesteuerten Mitstreiter agieren selbstständig.

Die Gegenden sollen außerdem frei erkundet werden können. Die Geschichte zeigt sich gewohnt mit einem Augenzwinkern auf die Gaming-Landschaft, denn die kleinen Schwestern erwachen nach zwei Jahren Schlaf und müssen feststellen, dass sogenannte „MagiPhones“ nun den Markt übernommen haben. Planeptune wird zudem von Monstern überrannt und die älteren Schwestern scheinen verschwunden zu sein.

