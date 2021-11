Das gefeierte Loop Hero dreht ab Dezember auch auf Nintendo Switch seine Runden

Das unendliche und ebenso gefeierte Old-School-Adventure Loop Hero wird ab dem 9. Dezember seine Runden auf Nintendo Switch drehen. Bisher war der Indie-Hit für PC-Steam verfügbar. Im August wurde Loop Hero bei der Indie World von Nintendo für Switch angekündigt.

In Loop Hero hat Lich die Welt in einer zeitlosen Schleife gefangen und die Bewohner in Chaos gestürzt. Ihr nutzt euer Kartendeck, das natürlich ständig wächst, um Gegner, Gebäude und Gelände zu platzieren und so den Lauf der Dinge zu ändern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Loop Hero, Four Quarters, Devolver Digital