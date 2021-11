Atelier Sophie 2: Neuer Trailer enthüllt Fähigkeiten und Erstkäuferbonus für Fans

Koei Tecmo und Gust haben einen neuen Trailer zu Atelier Sophie 2: The Alcemist of the Mysterious Dream veröffentlicht. Dazu stellt man neue Erkundungsfähigkeiten und zwei weitere Charaktere vor.

Atelier Sophie 2 knüpft an das Erstlingswerk an und ihr folgt der liebevollen Alchemistin Sophie Neuenmuller kurz nach ihren Abenteuern aus dem Jahr 2016. Ihr beginnt euer Abenteuer (zunächst bewusstlos) in einer geheimnisvollen, traumähnlichen Welt namens Erde Wiege. Diese ersten Szenen seht ihr auch im neuen Trailer.

Zuletzt stellte man uns Alette Claretie und Olias Enders vor. Heute sind der aufstrebende Alchemist Ramizel und der ehemalige Ritter Diebold an der Reihe. Die beiden retten Sophie Neuenmuller und ihre Gruppe vor einem großen Wasserdrachen.

Im neuen Trailer seht ihr auch Elvira, die Göttin, welche Erde Wiege erschaffen hat. Kennt sie das Geheimnis hinter Plachtas bewusstlosem Zustand? Ihr werdet es herausfinden und dabei zahlreiche Gebiete bereisen, in denen ihr auch das Wetter ändern könnt. Auch das seht ihr im neuen Video.

Darüber hinaus kündigte man an, dass alle Käufer der physischen Erstveröffentlichung von Atelier Sophie 2 ein spezielles Wendecover und ein Bonusposter mit exklusivem Artwork von NOCO erhalten! Ihr könnt Atelier Sophie 2 bei Amazon für Nintendo Switch und PlayStation 4* vorbestellen.

Bildmaterial: Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, Koei Tecmo, Gust