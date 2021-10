Story of Seasons: Friends of Mineral Town erscheint heute für PS4 und Xbox One

Marvelous veröffentlicht heute Story of Seasons: Friends of Mineral Town sowohl physisch als auch digital in Europa für PlayStation 4 und Xbox One. Dies feiert der Publisher mit einem deutschen Launchtrailer. Neben den Farming-Aktivitäten seht ihr darin, was es in Mineralstadt sonst noch so zu erleben gibt. Dazu gehört insbesondere die Partnersuche.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town ist ein HD-Remake des Game-Boy-Advance-Spiels Harvest Moon: Friends of Mineral Town von 2003. Ja, da hieß die Reihe noch Harvest Moon im Westen. Das HD-Remaster bringt die üblichen Verbesserungen mit: moderne Grafiken, verbesserte Steuerung sowie tiefere Interaktionen mit den Charakteren im Spiel. Die Switch-Version bot bereits deutsche Texte, die neuen Umsetzungen natürlich auch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Story of Seasons: Friends of Mineral Town, Marvelous, XSEED Games