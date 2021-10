Starfield: Neuer Trailer führt euch in das Sonnensystem des Jahres 2330 ein

Bethesda Softworks hat einen neuen Trailer zu Starfield veröffentlicht, der den Titel „The Settled Systems“ trägt. Man bleibt sich treu: Ihr werdet nicht zu viel über das Spiel erfahren, vor allem keine echten Spielszenen sehen.

Stattdessen stellt euch Design-Director Emil Pagliarulo das Sonnensystem von Starfield vor: The Settled Systems. Starfield spielt im Jahre 2330 in einem recht kleinen Ausschnitt der Milchstraße. Man erklärt euch, wie es zum Colony War kam und wie das Leben im Sonnensystem heute aussieht.

Dabei zeigt man euch zahlreiche neue Konzept-Artworks, die euch einen Eindruck davon vermitteln sollen, was euch am 11. November 2022 erwartet. Dann nämlich soll Starfield erscheinen und gleich zum Start im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen.

Starfield ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios in 25 Jahren – im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die größte Frage der Menschheit.