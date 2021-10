Sony strahlt am nächsten Mittwoch eine State of Play aus

Sony hat angekündigt, dass am nächsten Mittwoch, den 27. Oktober, um 23:00 Uhr eine neue State of Play ausgestrahlt wird. Wie üblich könnt ihr die Übertragung live auf YouTube und Twitch verfolgen. So umschreibt Sony das Programm:

Dieses Mal konzentrieren wir uns auf Neuankündigungen und Aktualisierungen für anstehende Third-Party-Veröffentlichungen, die zu PS5 und PS4 unterwegs sind. Die Sendung wird ungefähr 20 Minuten dauern und es wird neue Einblicke in zuvor angekündigte Spiele sowie ein paar Enthüllungen von unseren Partnern auf der ganzen Welt geben.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony