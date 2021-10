Persona-Komponist Shoji Meguro verlässt Atlus und entwickelt eigenes Indie-Spiel

Nach Toshihiro Nagoshi und Daisuke Sato (Yakuza-Serie) verlässt mit Shoji Meguro der nächste namhafte Mitarbeiter das Sega-Universum. Während Sato und Nagoshi bei Sega-Tochter Ryu Ga Gotoku ihr Geld (und ihre Lorbeeren) verdienten, hat Meguro das Atlus Sound Team verlassen.

Shoji Meguro arbeitete seit 1995 bei Atlus und hat unzählige Soundtracks für Atlus-Spiele geschrieben, allen voran ist er natürlich für seine Arbeit an den Serien Shin Megami Tensei und Persona bekannt.

Anders als Nagoshi und Sato wird sich Shoji Meguro selbstständig machen und als Freelancer auch weiterhin für Atlus arbeiten, so der Plan. Darüber hinaus arbeitet er gemeinsam mit Kodansha Game Creators Lab an einem Indie-Spiel, das am 6. November bei der INDIE Live Expo 2021 Winter vorgestellt werden soll.

Laut Meguros Twitter-Profil handelt es sich dabei um einen Science-Fiction-Titel mit Stealth-Action- und RPG-Elemente, der in der nahen Zukunft spielt. Screenshots zum Spiel veröffentlichte Meguro bei Twitter auch schon.

In den letzten fünf Jahren hat Meguro unter dem Pseudonym Megarock bereits Spiele mit der Unreal Engine 4 entwickelt und schaffte es bei dem Game-Creators-Wettbewerb von Kodansha ins Finale. Er bekam 500.000 Yen (ca. 3.800 Euro) als finanzielle Unterstützung für sein Projekt.

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 5 Royal, Atlus