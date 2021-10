Nintendo Switch: Verkauf des OLED-Modells startet nur verhalten in Japan

Wie die Famitsu berichtet, hat sich die Nintendo Switch OLED in der ersten Verkaufswoche in Japan genau 138.409 Mal verkauft. Bloomberg schätzt den Start als nicht gelungen ein, schiebt das aber auch auf anhaltende Liefer- und Produktionsprobleme, denen sich auch Nintendo nicht verschließen kann.

Die ursprüngliche Switch legte mit 330.637 Einheiten einen weitaus besseren Start hin. Auch die Nintendo Switch Lite launchte mit 177.936 Geräten in Japan 2019 stärker. Ob das OLED-Modell mit einer größeren Verfügbarkeit besser gestartet wäre?

Hierzulande ist die Konsole tatsächlich derzeit auch bei den größten Händlern ausverkauft. Auch vor der Veröffentlichung musste man einigermaßen aufmerksam sein, um eine Vorbestellung zu ergattern. Wenngleich man von PS5-Verhältnissen natürlich weit entfernt war.

In Japan wird das OLED-Modell dem Bloomberg-Bericht zufolge in vielen Geschäften per Lotterie verkauft, eine gängige Methode in Japan. Habt ihr euch eine der neuen Konsolen gesichert?

Bildmaterial: Nintendo