Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy mit Teaser-Trailer enthüllt

Bandai Namco hat Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy mit einem Teaser-Trailer angekündigt. Die Entwicklung erfolgt für PlayStation 4 und PlayStation 5. Am 19. Oktober will man konkretere Informationen zum Projekt veröffentlichen. Bis dahin gibt es nur den erwähnten Teaser-Trailer.

Derzeit ist Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 als Free-to-play-Titel erhältlich. Hier können sich SpielerInnen aus der ganzen Welt in 6-vs.-6-Online-Team-Kämpfen messen. Natürlich in den riesigen Mobile Suits, aber wahlweise kann auch die Rolle der Infanterie übernommen werden. Die Infanterie gibt dem Spiel eine neue taktische Komponente, denn sie kann Bomben in feindlichen Basen platzieren oder Unterstützung anfordern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy, Bandai Namco