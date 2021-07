Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 erhielt einen neuen Eröffnungsfilm

Bandai Namco hat einen neuen Eröffnungsfilm zu Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 veröffentlicht. Darin hat v Gundam einen Auftritt. Das Free-to-play-Gundam ist weltweit für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.

In dem Free-to-play-Ableger können sich SpielerInnen aus der ganzen Welt in 6-vs.-6-Online-Team-Kämpfen messen. Natürlich in den riesigen Mobile Suits, aber wahlweise kann auch die Rolle der Infanterie übernommen werden. Die Infanterie gibt dem Spiel eine neue taktische Komponente, denn sie kann Bomben in feindlichen Basen platzieren oder Unterstützung anfordern.

via Gematsu, Bildmaterial: Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2, Bandai Namco / B.B. Studio