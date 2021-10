In Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars stoßen die Extreme aufeinander

Extreme Ninja-Arts, extreme Shinobi-Skills, extremes Gameplay. Dazu auch noch brandneue Charaktere. Fans der Neptunia-Serie oder der Senran-Kagura-Reihe sollen mit Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars voll auf ihre Kosten kommen.

Das möchte euch heute der „Extreme Gameplay Trailer“ zum Spiel beweisen. Allzu lange dauert es aber auch nicht mehr, bis ihr selbst in diese Schlacht springen könnt. Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars erscheint am 29. Oktober 2021 in Europa.

Das PS4-Spiel erschien in Japan am 16. September. Die Limited Edition ist bereits ausverkauft, eine physische Standardversion für PlayStation 4 könnt ihr bei Amazon vorbestellen*. Erfahrt hier mehr zu den Hintergründen – und seht das Eröffnungsvideo.

Bildmaterial: Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars, Idea Factory, Compile Heart / Tamsoft, Marvelous, Acquire