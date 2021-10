Elden Ring wird verschoben – aber ihr könnt es trotzdem schon sehr bald spielen

Ihr freut euch auf Elden Ring? Möchtet ihr Elden Ring spielen? Am besten sofort? Dann bietet sich der erste Network-Test an, den Bandai Namco in Kürze zum neuen FromSoftware-Game durchführt.

Auf der offiziellen Website könnt ihr euch jetzt für den geschossenen Network Test anmelden. Am 12. November geht es dann schon los, insgesamt an drei Tagen wird gespielt. Wenn ihr dabei seid!

Wenn ihr euch anmeldet, müsst ihr euch für eine von vier Plattformen entscheiden: PS4, PS5, Xbox One oder Xbox Series. Danach werdet ihr gefragt, ob ihr schon mal Dark Souls, Bloodborne oder Armored Core gespielt habt. Die Anmeldung ist bis zum 1. November möglich. Die Zeiten für den Network-Test:

12. November: 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13. November: 4:00 Uhr bis 7:00 Uhr

13. November: 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

14. November: 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr

15. November: 4:00 Uhr bis 7:00 Uhr

Zur Anmeldung benötigt ihr einen EP!C-Account, das ist das Bonusprogramm von Bandai Namco. Dort könnt ihr euch jetzt übrigens auch Wallpaper für Desktop und Mobilgeräte herunterladen.

Darüber hinaus gaben FromSoftware und Bandai Namco heute leider auch eine Verschiebung von Elden Ring bekannt. Statt am 21. Januar 2022 erscheint das Spiel nun am 25. Februar 2022.

Die Verschiebung fällt also moderat aus. Als Grund gibt man an, dass „Tiefe und strategische Freiheiten des Spiels die ursprünglichen Erwartungen übertroffen“ hätten. Man bedankt sich für das Vertrauen und die Geduld.

