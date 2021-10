Dragon Quest X: Seht die neue Offline-Version erstmals in Bewegung

Beim „Play! Play! Play!“-Livestream von PlayStation Japan präsentierte Square Enix erstes Gameplay zu Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline. Es ist die Offline-Fassung des MMORPGs, das nach wie vor und zum Leid vieler Fans nur in Japan verfügbar ist. Ob sich das mit der Offline-Variante ändert, ist weiterhin fraglich.

In Japan erscheint die Offline-Umsetzung des MMORPGs am 26. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch sowie PC-Steam. Es wäre die Chance für Fans im Westen – aber es gibt weiterhin keine Ankündigung.

So läuft die Offline-Umsetzung in Japan ab

Ein Online-Spiel wird bekanntlich laufend erweitert. Deshalb erscheint Dragon Quest X Offline zunächst mit dem Story-Umfang des Grundspiels. Im Frühling 2022 geht es aber bereits mit einer kostenpflichtigen Erweiterung weiter. Diese enthält die Version-2-Inhalte. Für Dragon Quest X erscheint in Japan am 11. November übrigens bereits Version 6.

Des Weiteren will man sich bei der Sprachausgabe an der Online-Version orientieren, beim Kampfsystem setzt man hingegen auf ein klassisches, rundenbasiertes System. Dragon Quest X Offline soll einen einfachen Einstieg für Fans bieten und ist natürlich offline spielbar. Diese Version ist vollständig unabhängig vom MMORPG. Auch optisch ändert sich einiges.

10:18 bis 10:55 – Field-Szenen

11:17 bis 13:35 – Kampfszenen

14:57 bis 17:38 – Hajime Syacho spielt

Das Video beginnt bei 10:18 – dem Gameplay

