Dragon Quest Keshi Keshi zeigt das Puzzle-Gameplay mit Videos

Square Enix hat die Kampagne zur Vorabregistrierung für das Puzzle-Spiel Dragon Quest Keshi Keshi für Mobilgeräte in Japan gestartet. Das von NHN PlayArt entwickelte Spin-off soll noch in diesem Jahr erscheinen. Auch im Westen will man den Titel veröffentlichen, hier gibt es aber noch keinen Zeitplan.

Das Spielprinzip ist dabei recht einfach. Drei gleiche Symbole horizontal der vertikal können zum Verschwinden gebracht werden. So gewinnt ihr die Kämpfe. Alle Symbole sind aus den Dragon-Quest-Welten entnommen, haben spezielle Fähigkeiten und können entwickelt werden.

Gameplay-Einblicke zu Dragon Quest Keshi Keshi

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest Keshi Keshi, Square Enix, NHN PlayArt