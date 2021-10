Deutsche Verkaufscharts: Viele Neueinsteiger, aber keiner kann FIFA 22 gefährlich werden

Anders als für die deutschen Champions-League-Teilnehmer lief es für FIFA 22 in der aktuellen Woche der deutschen Verkaufscharts ganz gut. Trotz vieler Neueinsteiger konnte FIFA 22 die Spitzen der PS4- und Xbox-One-Rankings verteidigen.

Auch der PS5-Thron gehört weiterhin FIFA 22, während in den Xbox-Series-Charts der ärgste Widersacher Far Cry 6 die Spitze erobern kann. Far Cry 6 holt zusätzlich Silber auf PS4 und PS5.

Insgesamt vier Neuzugänge gibt es in den Charts. Dabei kam, zu unserer Freude, besonders Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles gut an. Der dämonisch-durchschlagskräftige 3D-Prügler erobert die Positionen drei (PS5), vier (Xbox Series) und sechs (PS4).

Für die Eishockey-Simulation NHL 22 geht es bis auf die dritte (Xbox One) und vierte Stelle (PS5, PS4) hinaus. Die Crysis Remastered Trilogy besteigt die Plätze zwei (Xbox One) bzw. fünf (PS4). Und für den Survival-Shooter Back 4 Blood geht es auf Ränge fünf (Xbox Series) und sieben (PS5) hinaus.

In den Switch-Charts kann Metroid Dread die Spitze verteidigen. Das ist durchaus auch für populäre Switch-Neuerscheinungen nicht üblich. In dieser Woche kann Samus Aran aber noch vor Mario Kart 8 Deluxe ins Ziel gehen.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, Sega, Aniplex / Cyberconnect2